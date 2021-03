Scialpinismo, Peter Cesare Bettoli vince la Rampegada U18

Grande successo per Peter Cesare Bettoli nella “Rampegada” prova di Coppa Italia giovani di scialpinismo. L’atleta macugnaghese che corre per lo Sci Club Valle Anzasca, ha trionfato sulle nevi del Comprensorio Maniva Ski in Val Trompia (Bs) nella categoria U18.

La gara, ben organizzata dallo Sci Club Pezzoro, si è svolta nel pieno rispetto del protocollo Fisi anti Covid-19.

La competizione bresciana, valida per l'assegnazione del Memorial Jean Possi, è stata l'ultima tappa prima delle finali di Roccaraso che si disputeranno sulle nevi abruzzesi il prossimo 19-20 e 21 marzo.

Oltre a Peter Cesare Bettoli ottime prestazioni anche degli altri giovani atleti dello Sci Club Valle Anzasca, Gianmarco Gatti e Oscar Tonietti.

Queste le classifiche:

U 23

1.- Sanelli Mirko Sc Premana 1.20’27”

2.- Tanara Mattia Sc Cai Schio 1910 1.22’42”

3.- Costa Simone Sc Mezzocorona 1.23’30”

4.- Gatti Gianmarco Sc Valle Anzasca 1.23’57”

U 18 Cadetti 2

1.- Bettoli Peter Cesare Sc Valle Anzasca 51’00”

2.- Bernardi Filippo Sc Valle Varaita 51’03”

3.- Anesa Simone Sc 13 Clusone 51’18”

U 16 Cadetti 1

1.- Canovi Erik Sc Albosaggia 52’54”

2.- Utzeri Martino Sc Premana 52’55”

3.- Bazzani Matteo Sc Bagolino 53’41”

5.- Tonietti Oscar Sc Valle Anzasca 54’44”