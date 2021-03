Immondizia al Calvario, la gestione del parcheggio non è di competenza del Comune

‘’C’è un accordo che permetterà al Comune di Domodossola di assumere la gestione del parcheggio del Sacro Monte, parcheggio che è di proprietà del Calvario e che attualmente è gestito da loro non dal Comune’’. Così dicono in municipio a Domodossola dopo la notizia rilanciata dal consigliere comunale, Claudio Miceli, che denunciava la presenza di immondizia nell'area di sosta.

''Nell'ambito del progetto dal Borgo della cultura al Sacro Monte Calvario - spiegano in munciipio - l'amministrazione domese ha già firmato una convenzione, all'interno della quale c'è l'impegno del Sacro Monte ad affidare in usufrutto per 30 anni il parcheggio al Comune, che poi si occuperà della futura gestione, che al momento è ancora in capo al Sacro Monte. Un accordo che dovrebbe scattare solo all'inizio dei lavori del progetto.