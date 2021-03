Lockdown in Vigezzo: "I bambini chiusi in casa, ma le auto da rally sfrecciano sulle nostre strade"

"La lobby dei motori può fare tutto quello che vuole?" E’ il quesito che solleva una lettrice, puntando il dito sui test di auto da rally di Craveggia. "In Valle Vigezzo – scrive la lettrice - lo scorso giovedì e venerdì si sono svolte prove di macchine da rally in Comune di Craveggia. I bambini non possono frequentare la scuola, siamo in zona rossa e se sgarri ad uscire dal Comune ti prendi pure la multa e loro possono fare quel cavolo che vogliono? Mi suona tanto di presa in giro! La lobby dei motori fa girare così tanti soldi da permettere questo?”. Abbiamo girato il quesito al sindaco di Craveggia.

“Essendo professionisti, possono allenars - conferma Paolo Giovanola –. Teniamo conto che la strada Vasca Blitz è sempre più richiesta da piloti del circuito nazionale o mondiale. Settimana scorsa sono arrivati piloti professionisti da Roma per prepararsi al campionato italiano”. Il primo cittadino poi precisa: “E’ giusto ricordare che l’affitto della strada permette al Comune di incassare soldi, in particolare se la richiesta è per un’auto singola, il costo è di 250 euro al giorno; in caso di più vetture, si tratta di 150 euro cadauna. Questi fondi verranno poi impiegati per la manutenzione della strada tra Craveggia e il Blitz, località, insieme alla Vasca, molto frequentata a livello turistico”.