Acqua non potabile a Prestinone

Divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili a Prestinone. Il sindaco di Craveggia Paolo Giovanola ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di utilizzo a Prestinone dell’acqua distribuita dall’acquedotto comunale per scopi potabile ed alimentari fino all’esito di nuovi esami, in quanto sarebbero stati riscontrati valori non compatibili sui campioni prelevati.