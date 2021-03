Neve di primavera a Domodossola

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala: “Confermato l’arrivo di aria più fredda dal fine settimana, ma già nella notte fra giovedì 11 e venerdì 12 potrebbe tornare la neve sulle Alpi.

L’ondata di freddo che interesserà la prossima settimana potrebbe concludersi con una perturbazione in grado di portare la neve fino a quote molto basse.

Per ora naturalmente è solo un’ipotesi che va presa in considerazione solo per farne delle comparazioni con la storia climatica del nostro territorio.

E la storia climatica ci parla di nevicate tardive, vediamo quale è stata la più tardiva a Domodossola. Nel periodo che va dal 1872 al 2010 la nevicata con accumulo al suolo più tardiva si è verificata il 12 maggio 1910, quel giorno sono caduti due centimetri di neve con temperatura minima di 0.4°C.

L’unico caso di nevicata con accumulo al suolo in maggio, a Domodossola, è testimoniata anche da una nota sui registri: «Stamani verso le 5h ha cominciato a cadere la neve. Non cessa che a intervalli. Cessa definitivamente nel pomeriggio».

Sembrerebbe probabile che anche due giorni prima siano caduti fiocchi frammisti a pioggia, visto la temperatura di minima di 1.5°C e la nota del registro del 10 maggio che racconta: «Neve sui monti circostanti a 200 metri circa sulla valle».

Un altro caso di neve frammista a pioggia in maggio, senza accumulo, potrebbe essere accaduto nel 1902, quando il giorno 9 in una nota sul registro si legge: «Nella notte neve a 100 metri sul piano con temperatura minima di 1.0°C».

Anche all’inizio del XX° secolo ci furono altre nevicate tardive, anche relativamente consistenti: 38 cm fra il 24 e il 26 aprile 1908 (di cui 25 cm. il giorno 25) e 21 cm il 27 aprile 1910”.

Ricordiamo che San Giuseppe, 19 marzo, è l’ultimo degli storici “Mercanti della Neve” e a tal proposito si ricordano le grande nevicate degli anni 1971 e 1972 quando le valli dell’Ossola erano ricoperte da metri di neve. La fotografia (archivio Paola Masini) ritrae piazza del Municipio a Macugnaga con le auto sepolte dalla coltre nevosa.