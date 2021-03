Le previsioni meteo per il fine settimana

Persiste sullo scenario europeo una situazione meteorologicamente molto dinamica, con il passaggio di ripetuti impulsi perturbati di origine polare. "Il primo impulso freddo - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - porterà locali condizioni di foehn sul Piemonte, con interessamento di alcune aree di pianura. In giornata i venti si attenueranno leggermente, per riprendersi domenica con l'entrata di una saccatura polare sull'Italia, la quale sulla nostra regione porterà nuove condizioni di foehn, in graduale attenuazione nella giornata di lunedì".

SABATO 13 MARZO 2021

Nuvolosità: cielo generalmente soleggiato, con addensamenti sulle creste alpine di confine, sull'Appennino e con transito di locali velature.

Precipitazioni: dal tardo pomeriggio deboli nevicate sulle creste di confine nordoccidentali e occidentali, tra Alpi Cozie e Lepontine. Zero termico: stazionario o in lieve aumento sui 1900-2000 m. Venti: forti da ovest sulle Alpi e da sudovest sull'Appennino; deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali in pianura, con locali rinforzi per condizioni di foehn nelle vallate alpine occidentali e pianure adiacenti.

DOMENICA 14 MARZO 2021

Nuvolosità: cielo sereno in pianura, parzialmente nuvoloso in montagna per addensamenti consistenti sulle creste alpine nordoccidentali tutta la giornata, sull'Appennino al mattino.

Precipitazioni: deboli nevicate sulle creste alpine nordoccidentali tra Alpi Cozie settentrionali e Alpi Pennine. Zero termico: in calo fino a 1500 m, con valori inferiori sulla catena alpina. Venti: forti da nordovest in quota, deboli o moderati nordoccidentali in pianura con condizioni di foehn in estensione già in mattinata dalle vallate alpine a gran parte delle pianure.