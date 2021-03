Sci alpino: oro per Giulia Mariani e Fabio Ferraris

E’ stato assegnato oggi sulla pista Deborah Compagnoni di Santa Caterina il titolo di campione regionale in super gigante per la categoria Ragazzi. Al femminile il successo è andato a Giulia Mariani del Circolo Sciatori di Madesimo che chiude in 59’72. Alle sue spalle con un gap di 10 centesimi si aggiudica l’argento Cristina Trabucchi dello sci club Valdidentro. Terza posizione per la bormina Giulia Bonaso che terzina con il tempo di 1’00.17. Quarto posto per Nicole Giaquinto, Orobie Ski Team, per lei crono di 1’00.34. Quinto posto per Giorgia Oprandi, Val Palot Ski, in 1’0049.

Al maschile il successo, ed il titolo regionale di categoria in questa specialità, è andato all’ossolano Fabio Ferraris che difende i colori dell’Ossola Ski Team. Per lui crono di 59.13. Seconda piazza per Giovanni Triboldi, Centro Agonistico Brixia, che al termine accusa un gap di 14 centesimi dall’ossolano. Terza posizione per Pietro Compagnoni dello sci club Bormio che chiude in 59’93. Ed ancora, quarto posto per Pietro Zanella, sci club Valmalenco, in 1’00.12 e quinta piazza per Edoardo Lattuada, Circolo Sciatori Madesimo in 1’00.37.