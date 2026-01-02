Pomatt Ski Alp Race: torna la notte dello sci alpinismo a Formazza

La passione per lo sci alpinismo torna protagonista a Formazza con la 2ª edizione della Pomatt Ski Alp Race, in programma sabato 3 gennaio alle ore 17 sulla pista di Valdo. Un evento serale suggestivo, immerso nel paesaggio innevato della valle, pensato per unire sport, divertimento e spirito di condivisione.

La manifestazione, organizzata dallo Sci Club Formazza, è una staffetta a coppie non competitiva, aperta a tutti gli appassionati. Ogni partecipante affronterà un dislivello positivo di 200 metri, in un tracciato accessibile ma coinvolgente, ideale sia per chi si avvicina allo sci alpinismo sia per chi lo pratica con regolarità.

Sono previste premiazioni per le prime tre coppie (maschili, femminili e miste) e numerosi premi a sorteggio, per rendere la serata ancora più speciale. La Pomatt Ski Alp Race si conferma così un appuntamento imperdibile dell’inverno formàzzino, capace di valorizzare lo sport, il territorio e la voglia di stare insieme.