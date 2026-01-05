Gaia Calcini e Oscar Tonietti trionfano alla Vertical Open di Macugnaga

In cinquantuno si sono presentati domenica 4 gennaio alla Vertical Open di Macugnaga, gara di sci alpinismo che è stata una sorta di anticipazione di quello che ci sarà a marzo, con il campionato italiano individuale sulle nevi della Valle Anzasca. Il percorso era adatto a tutti: 680 metri di dislivello, con partenza da Pecetto e arrivo al Belvedere, seguendo di fatto il tracciato della pista da sci. Prima e dopo, festa, apres ski e dj set con divertimento per tutti. Non sono mancati gli spunti di natura agonistica: in campo femminile, successo per Gaia Calcini che ha chiuso la sua fatica in 32'14''. Il vuoto dietro di lei: la seconda classificata, Claudia Peretti, è giunta dopo quasi 3 minuti. Terzo gradino del podio per Lara Torgano e a chiudere la top five Patrizia Mutti e Beatrice Colombo Gatti. Il favorito della gara maschile non ha tradito le attese: trionfo, infatti, in 24'47'' per Oscar Tonietti, che ha dovuto comunque spingere sull'acceleratore per piegare la resistenza dell'ottimo Mattia Bertoncini, che è giunto 53'' dopo di lui. Medaglia di bronzo per Ivan Milesi, che ha perso lo sprint per la piazza d'onore per un solo secondo. Nei primi cinque anche Marzio Deho e Cesare Rovelli, divisi da 2 soli secondi tra di loro.