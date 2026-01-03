“Uniti nel dolore”, lo striscione della Juve Domo per le vittime di Crans-Montana

'Uniti nel dolore'. Recitava questa semplice frase lo striscione affisso oggi a Stresa nell'amichevole giocata dalla Juve Domo nella Perla del Lago Maggiore. Uno striscione con le bandiere italiana e svizzera, realizzato dai tifosi dell'Ossola Kaos della Juve Domo, in memoria delle vittime e dei feriti della strage di capodanno di Crans Montana. Gli ultras granata ancora una volta hanno dato dimostrazione di attenzione alle disgrazie che toccano non solo il nostro territorio, come già accaduto in passato in diverse occasioni.

Dopo la partita di Stresa lo striscione è stato poi portato ed affisso all'esterno dello stadio Curotti.