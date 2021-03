Domodossola tra i protagonisti del libro 'Racconti a colori' di Marco Zuccari

Se siete curiosi di sapere cosa diavolo ci facesse un cane pastore di puro pedigree “babilonese” a spasso per Domodossola, o come pernottare in alta stagione in un camping del lago Maggiore senza cacciare un soldo lo potrete scoprire leggendo ' Racconti a colori'.

In tempi normali l'ultimo lavoro letterario di Marco Zuccari sarebbe stato presentato in questi giorni alla storica libreria Grossi di Domodossola. Tappa obbligata per l'autore di origini ossolane che nei locali di piazza Mercato ha sempre voluto proporre i suoi libri. Ma l'appuntamento è solo rinviato a quando l'emergenza sanitaria lo permetterà, visto che molte delle vicende narrate nel testo, pubblicato qualche giorno fa da Intrecci Edizioni, sono ambientate proprio nel capoluogo ossolano e nelle nostre zone, prendendo spunto da ricordi vissuti in prima persona e trasposti sulla pagina con umorismo e affettuoso divertimento.

'Racconti a colori', è una raccolta di una sessantina piccole avventure e vicissitudini in compagnia di cani, bici e varia umanità. La cifra di ogni storia è l’ironia che sconfina spesso nella comicità. Il libro segna l'esordio dell'autore nel racconto breve e nasce da una serie di divertimenti letterari pubblicati sui social, poi sviluppati e organizzati in un libro, dopo l'apprezzamento ricevuto sul web.

Anche il titolo nasce dal confronto su internet. “Un giorno un lettore occasionale espresse un giudizio lusinghiero: queste storie sono piacevoli da leggere, sono 'a colori'. Così -spiega Zuccari- è nato Racconti a Colori”. Una definizione che l'ha colpito, “perché -aggiunge- i libri sono sempre inchiostro su carta, in bianco e nero”. L'ironia è anche una virtù personale di Zuccari, da “usare- dice- come uno zuccherino che aiuta a inghiottire i tanti bocconi amari della vita”.

Un passione, quella di Zuccari per la scrittura, nata da ragazzo, quando collaborava con alcuni giornali ossolani e rimasta nel cassetto, come alcuni dei racconti del libro, fino a una quindicina di anni fa, dopo gli studi scientifici e una carriera lavorativa in ambito tecnico. Quando, come scritto nella nota biografica della casa editrice, “ha assecondando un eclettismo che in gioventù non sapeva di avere”.

Tante infatti le passioni di Zuccari, artistiche e sportive. Scrittura e ciclismo hanno prodotto i due libri, ' La ferocia della capra' e 'Bicincina', resoconti semi seri di due lunghi raid in bici attraverso India e Cina. L'interesse per la storia ha dato forma a ' Come un servo infedele', un romanzo pubblicato sempre per Intrecci. Ora è la volta di 'Racconti a colori', uscito in libreria il 16 marzo. Il testo è disponibile anche on line e costa 10 euro.