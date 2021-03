Parcheggi blu gratis a Domo fino alla fine della Zona Rossa

Rimandato a data da destinarsi il ritorno al pagamento dei parcheggi blu in città

"In considerazione del nuovo periodo di zona rossa che anche Domodossola si trova ad affrontare, per rispondere alle esigenze della cittadinanza l'Amministrazione Comunale ha deliberato di rinviare l’avvio del servizio di sosta a pagamento" spiega il sindaco Lucio Pizzi.

"Si continuerà quindi a non pagare in tutta la città (compresa la zona del parcheggio dell’Ospedale), così come da inizio pandemia, fino al termine delle più restrittive misure di contenimento del contagio" sottolinea il primo cittadino.