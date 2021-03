Niente sosta a disco orario al parcheggio di via Romita, da oggi 50 posti gratuiti senza limiti

I parcheggi dell'ex eliporto di via Romita saranno liberi senza più sosta a disco orario. Lo comunica il sindaco Pizzi dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla trasformazione da bianchi a blu a pagamento di alcuni parcheggi di fronte all'ospedale.

“Per andare incontro il più possibile alle necessità degli operatori sanitari, comunico che da oggi è stata soppressa la regolamentazione a disco orario nel parcheggio di Via Romita antistante alla Casa di Riposo, nelle immediate vicinanze del San Biagio” spiega Pizzi.

“In questo modo si rendono disponibili, senza limitazioni di orario, 50 posteggi a compensare ampiamente la conversione di alcuni stalli bianchi in blu nel parcheggio fronte Ospedale, conversione programmata per garantire una maggiore rotazione degli utenti e consentire ai pazienti ed ai loro famigliari di trovare più facilmente posto proprio davanti alla struttura, dovendo accedere ai servizi ospedalieri” continua il primo cittadino.

L'amministrazione domese rinnova anche la disponibilità di riservare, per il periodo emergenziale, l'intero parcheggio di via Romita all'Asl.

“Abbiamo rinnovato formalmente la disponibilità di riservare in esclusiva ai dipendenti ASL il citato parcheggio in Via Romita, per il periodo necessario a fronteggiare le particolari esigenze di questa crisi. Ricordo che l’area era già stata concessa per alcuni mesi dell’anno scorso, fino a quando l’ASL stessa vi ha rinunciato” spiega ancora Pizzi.





“Questa disponibilità potrebbe essere nuovamente utile, considerando anche l’attività di vaccinazione in corso nel vicino Distretto Sanitario” sottolinea Pizzi. Al Distretto infatti oltre alle auto del personale Asl impegnato sul territorio, ci sono anche diverse auto di persone che accompagnano i parenti a vaccinarsi.

“Rimango attento e sensibile ad ogni segnalazione costruttiva, con la convinzione che sia fondamentale il contributo di ciascuno di noi per proseguire nell’azione di riqualificazione e modernizzazione della nostra Città, che passa anche attraverso un razionale sistema dei parcheggi finalizzato a garantire una più efficace rotazione ed un più efficiente accesso ai servizi e alle attività commerciali” conclude Pizzi.