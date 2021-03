Auto di una guardia giurata investe branco di mufloni a Gravellona

Una vettura della Mondialpol, la società di sicurezza privata, ha inmvestito alle prime luci di martedì un branco di mufloni. E' successo a Gravellona in via Milano. Fortunatamente si sono registrati solo danni alla vettura mentre il conducente non ha riportato ferite. Sul posto la Polizia provinciale per i rilievi del caso.

"Si raccomanda prudenza alla guida sulle strade di fondovalle, l'approssimarsi della primavera ed il rinverdire dei prat, portano gli ungulati vicino alle sedi stradali per cibarsi di erba fresca e gli attraversamenti sono una realtà quotidiana" raccomandano dalla Polizia Provinciale. "Una velocità adeguata evita quanto meno danni a conducenti e passeggeri".