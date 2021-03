L’importanza della certificazione ADM e l’accordo tra Leovegas e Gaming Evolution

Un aspetto che, senza dubbio, i giocatori esperti conoscono bene ma che magari i nuovi appassionati ancora non sanno è la fondamentale importanza della certificazione ADM per i casinò online.

Infatti, per divertirsi in tutta sicurezza, al riparo da possibili rischi e frodi, diventa imprescindibile affidarsi soltanto a piattaforme che riportino il bollino ADM, una vera e propria garanzia di affidabilità al 100%, per non incorrere in spiacevoli inconvenienti come i mancati pagamenti, il furto di dati o la clonazione di carte di credito.

La prima cosa da fare non appena ci si connette a un sito di gambling, è verificare la presenza in homepage del bollino ADM che attesta l'affidabilità e la legalità del casinò virtuale.

Tutti i siti privi del bollino, vengono considerati illegali in Italia ed espongono al pericolo di truffe e raggiri.

Ma come si regola l'ADM per rilasciare il bollino a garanzia di affidabilità totale?

Procede a valutare alcuni aspetti chiave quali la protezione dei riferimenti sensibili e personali dell'utente e dei dati di pagamento, la sicurezza dei sistemi informatici del servizio, la presenza del software per la generazione dei numeri casuali.

Il bollino viene, allora, rilasciato a seguito di un'attenta verifica e rassicura gli utenti circa la sicurezza della piattaforma prescelta.

Tuttavia, la semplice certificazione non è del tutto sufficiente in quanto legalità non significa per forza anche garanzia di qualità.

A questo proposito, esistono molti casinò online che vengono incontro alle svariate esigenze degli appassionati offrendo loro esperienze accattivanti e una vasta scelta di giochi e alternative.

Un esempio è l'accordo tra Leovegas, punto di riferimento per tanti appassionati di casino online grazie alle sue interessanti promozioni, e Gaming Evolution, provider che fornisce giochi live come la roulette ed il blackjack regalando l'esperienza immersiva del gioco dal vivo in diretta streaming con un croupier.

Grazie a questa partnership, LeoVegas offre ai suoi utenti anche i migliori giochi di casinò live, un'opzione oggi molto richiesta, presentando il meglio delle soluzioni live e interattive a disposizione.