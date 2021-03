Volontari dell'Auser saranno vaccinati grazie all'intervento del sindaco di Domodossola

Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha scritto al dottor Quaranta dell’Asl Vco e all’Unità di Crisi della Regione Piemonte chiedendo che i volontari dell’Associazione Auser, che si occupa principalmente del trasporto di persone anziane, vengano inseriti nella liste vaccinali.

“A fine febbraio avevamo chiesto come associazione di volontariato – ci riferisce la presidente Cristina Festa – , visto che accompagniamo persone anziane presso le cliniche, ospedali, a fare la spesa ecc., se potevamo essere vaccinati. Le Auser di tutte le altre provincie avevano ottenuto la vaccinazione ma non ricevendo noi risposte, ho chiamato il sindaco che si è attivato inviando a sua volta una lettera ad Asl e Unità di Crisi.”

“La lettera ha ottenuto l’effetto sperato – prosegue Festa - , in un primo momento siamo stati convocati il 22 marzo per il vaccino, ma a causa di alcuni problemi è slittato tutto il primo di aprile. Eravamo un po’ preoccupati: in tutto il Vco siamo cinquantasette volontari, per lo più sopra i sessant’anni; le alternative erano rinunciare a fare i servizi oppure fare il vaccino”.