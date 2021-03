Sarà esposto a Palazzo San Francesco il corredo funerario di Claro Fuenno

Nella sezione di archeologia del museo civico di Palazzo San Francesco in corso di allestimento sarà possibile vedere anche il corredo funerario del soldato romano Claro Fuenno, finora mai esposto al pubblico. Il soldato, visse intorno al primo secolo dopo Cristo e venne sepolto a Domodossola con un familiare, forse il padre.

La sua tomba venne scoperta nel 1971 a sei metri di profondità, all’incrocio tra corso Moneta e corso Ferraris, mentre si scavava per riparare un pozzo. Nella tomba, oltre alla lapide con l’effigie «Vivi fecer Claro Fvenno ed S eius patris pp» (Da vivi eressero per Claro Fuenno e per S. suo padre a proprie spese) un corredo funerario con 25 manufatti.

Gli oggetti sparirono, poco tempo dopo il ritrovamento, fino al 14 dicembre del 2017 quando i militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, dopo una accurata ricostruzione storica e sulla base dei pochi articoli di giornale di quell’epoca, riuscirono ad individuare il possessore, un impresario, e a sequestrare i reperti che consegnarono alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

L’intero corredo, di cui è stato effettuato un accurato esame da parte dei funzionari della Soprintendenza Archeologia è di straordinaria importanza storica in particolare per la presenza di un rarissimo, per il territorio piemontese, piattello in mosaico decorato a nastri. La soprintendenza ha valutato di dare in deposito i beni archeologici statali al museo domese e la giunta con una delibera approvata l'11 marzo ha accettato la proposta ritenendo importante e qualificante per il Museo in allestimento accogliere i beni, sia per il loro valore intrinseco, ma anche per la loro valenza identitaria, essendo di appartenenza del territorio.