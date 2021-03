Pre iscrizione solo online per le vaccinazioni, l’Auser offre aiuto agli anziani

La Regione Piemonte sta avviando la campagna di preadesione ai vaccini per gli ultra settantenni ma purtroppo è possibile farla solo per via telematica rendendo così il compito assai complicato a persone poco avvezze alla tecnologia.

Per questo motivo l’Associazione Auser, che si occupa delle problematiche degli anziani, ha avviato un servizio gratuito per aiutare chi volesse prenotare il vaccino.

“Non tutti gli ultra settantenni hanno il computer o uno smartphone per poter eseguire la pre iscrizione – dice Cristina Festa, presidente della sezione domese di Auser – e non tutti sono capaci ad usarlo, quindi siamo disponibili ad aiutare le persone a prenotarsi per il vaccino. Oltretutto è una procedura un po’ complicata: tu ti iscrivi, la Regione ti chiede conferme, se non hai un telefonino collegato con internet – chiosa Festa – diventa una cosa molto difficoltosa."

“Gli interessati possono contattarci presso il nostro ufficio di Via Mauro 47 – invita Festa – oppure telefonando al 0324 243492.”