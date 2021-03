A Striscia la Notizia il servizio sui parcheggi della stazione

Alla fine è andato in onda il tanto discusso servizio di Striscia la Notizia sui parcheggi di piazza Matteotti. Va detto che non è stato proprio un bel biglietto da visita per la città per un problema sul quale gli uffici comunali già nelle scorse settimane avevano dato spiegazioni, sia sul tracciamento a lisca di pesce, sia sulla soluzione definitiva delle nuove strisce blu a fine cantiere che libereranno nuovamente il marciapiedi. Come nello stile di molti servizi di Striscia la Notizia e di alcuni suoi inviati, il servizio ha cercato di mettere in risalto ed ingigantire un problema, a nostro parere, non meritevole di finire sulle reti nazionali, ma tant'è.



L'inviata ha intervistato per primo il candidato sindaco Antonio Ciurleo, che nelle ore successive alla registrazione del servizio aveva subito voluto smentire di essere stato la 'talpa' e di aver sollecitato l'arrivo dell'inviata del tg satirico di Antonio Ricci.

Altri passanti sono stati intervistati, ma le loro dichiarazioni sono state tagliate nei contenuti, insistendo solo sulla parola marciapiedi, insomma un servizio che sembrava confezionato solo per mettere in cattiva luce la città, e l'amministrazione (Chiara Quaglia dice che il sindaco si è dato malato e gli assessori non hanno avuto il coraggio di rilasciare dichiarazioni ndr). Nessun cenno al cantiere a pochi metri, nessun cenno al nuovo marciapiedi, l'inviata ha puntato il dito sul vecchio marciapiedi, non più percorribile per raggiungere l'Ufficio Postale, ma forse chi ha inviato la segnalazione avrebbe dovuto spiegare come quell'Ufficio Postale sia chiuso da parecchio tempo. Tre minuti sulle reti Mediaset per sette o otto parcheggi della stazione di Domodossola....disegnati su un marciapiedi.