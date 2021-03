L’Anzasca piange Gigi Martini, storico “spallone”

A Castiglione si è spento, nel giorno del suo compleanno, Gigi Martini, classe 1939.

Persona gioviale ricordava volentieri il periodo in cui molti anzaschini facevano gli “spalloni” portando fuori dalla Svizzera le pesanti bricolle, la maggior parte piene di sigarette.



Raccontava: “Ci portavano fino a Mattmark poi da lì sacco in spalla si saliva verso il confine, non sempre nella stessa direzione. A volte si puntava al Passo Mondelli e altre si faceva l’Antrona Pass Da qui tagliavi la costa, tutto fuori dai sentieri, sulla destra orografica fino a raggiungere la Bocchetta di Valaverta per poi proseguire sul lato anzaschino. A volte si scendeva a Calasca altre a Castiglione o anche a Pallanzeno. Camminate di oltre otto ore con un considerevole e prezioso carico sulle spalle, ma le alternative erano scarse, il lavoro non c’era”.



Abile giocatore di carte e vincitore di molte gare e tornei giocati anche fuori valle.



Elemento di spicco della comunità di Castiglione a cui dedicava molto del suo tempo. Lascia la moglie Maria Moretti, la sorella Ivana e il fratello Elio. I funerali si terranno a Castiglione mercoledì 24 alle ore 14.30.