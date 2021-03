Vogogna piange l'ex sindaco Giampiero Francina

Lutto a Vogogna per la scomparsa dell'ex sindaco Giampiero Francina. Classe 1944, era stato primo cittadino del Comune ossolano per due mandati dal 1980 al 1989 e dal 1992 al 1993. Una persona molto conosciuta in paese oltre che per la sua carriera politica, anche per la sua attività imprenditoriale, che per oltre 30 anni lo ha visto a capo della sua azienda che aveva occupato oltre 140 dipendenti.

Fu il primo ad andare a Torino in Regione, per iniziare l'iter di restauro dell'attuale Castello di Vogogna.

Negli utlimi anni il suo legame con Vogogna lo ha visto faurìtore della gestione del Circolo Arci di Vogogna.