Domo, prorogato fino a fine giugno l'ampliamento dei dehors

La Giunta Comunale di Domodossola, in seduta del 29 marzo 2021, ha deliberato di prorogare fino al prossimo 30 giugno 2021 gli effetti della propria precedente deliberazione n. 42 del 11.05.2020 “Covid -19 disposizioni di deroga, in via eccezionale e temporanea, per l’occupazione di suolo pubblico tramite dehors” con cui si consentiva di attivare - in via eccezionale e temporanea - alle attività di ristorazione un ampliamento gratuito dell'occupazione di suolo pubblico, tramite dehors, che compensasse la ridotta capacità ricettiva causata dal rispetto delle misure di “distanziamento sociale” da COVID-19.

Il nuovo atto assunto dalla Giunta Comunale proroga fino al 30 giugno la possibilità di ampliamento gratutito: “La volontà è chiaramente quella di andare incontro il più possibile alle attività: siamo assolutamente pronti ed orientati ad assumere ulteriori atti di proroga, per quanto consentito dalla normativa, in sintonia con l’evolversi della situazione emergenziale” assicura il sindaco Lucio Pizzi.