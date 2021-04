Federfarma, al via il reclutamento delle farmacie per le vaccinazioni

Per rispondere alla richiesta di collaborazione di governo e Regioni, Federfarma ha attivato le procedure per il reclutamento delle farmacie in cui sarà possibile fare la vaccinazione anti-Covid.

Le Federfarma provinciali devono raccogliere le adesioni delle farmacie e trasmetterle a Federfarma nazionale subito dopo Pasqua, in modo da consentire alla Struttura commissariale di inserire le farmacie nel piano di distribuzione dei vaccini. Sarà così possibile dare "tempestiva attuazione all'Accordo nazionale per la somministrazione dei vaccini da parte dei farmacisti".