Gli Alpini di Toceno donano le uova di Pasqua alle scuole del paese

Un dolce come auspicio di un ritorno sui banchi. Il Gruppo alpini di Toceno, in occasione della Pasqua, ha donato in questi giorni un uovo di cioccolato a tutti i bambini delle scuole primaria e dell'infanzia del paese. Un piccolo dono, che manifesta la vicinanza delle Penne nere ai più piccini anche in questo momento particolarmente difficile dovuto alla pandemia.