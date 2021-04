Se n’è andato Erminio Dell’Acqua, figura storica di Vocogno

Cordoglio in Valle Vigezzo per la scomparsa di Erminio Dell’Acqua. Classe 1932, era originario di Vocogno dove aveva vissuto prima di trasferirsi a San Giorgio su Legnano.

Al paese vigezzino è tuttavia sempre rimasto legato e vi trascorreva lunghi periodi soprattutto in estate. Dal carattere gioviale, era persona di compagnia, assiduamente impegnata nella vita sociale locale.

Lo si ricorda anche, in passato, come provetto banditore durante l’incanto delle offerte organizzate in occasione della festa patronale di San Rocco.

Rimasto vedovo alcuni anni fa, ha sempre continuato a frequentare il paese, accompagnato dal figlio Luca e dalla sua famiglia, finché le condizioni di salute glielo hanno permesso.

Con Erminio se ne va una pagina importante di Vocogno.

I funerali avranno luogo domani, giovedì 8 aprile alle 15 nella chiesa parrocchiale di S. Caterina, a Vocogno.

Erminio Dell’Acqua lascia il figlio Luca, la nuora Paola e il nipote Andrea.