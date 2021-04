Arrivano le piogge e torna la neve sulle Alpi e nei paesi di montagna

Luca Sergio di MeteoLive Vco rende noto che: «Dopo la scodata artica finalmente finirà il lungo periodo siccitoso che ha caratterizzato il nostro territorio con incendi boschivi, poca o niente neve sulle Alpi con conseguente crisi sia per i ghiacciai sia per le falde acquifere.

A Gravellona Toce in 55 giorni sono caduti 21 mm di pioggia.

Ma questo periodo sta per finire. Nel fine settimana sono previste abbondanti precipitazioni a dire il vero i modelli presentano continue variazioni ma pioggia e neve non mancheranno.



Sabato 10 aprile

La giornata presenterà un cielo molto nuvoloso con qualche debole rovescio che sarà nevoso sule Alpi fin verso i 1300 metri. Zero termico tra 1300 e 1600 metri di quota.



Domenica 11 aprile

Giornata con cielo coperto, rovesci deboli localmente moderati dalla notte fin verso il primo pomeriggio. Più deboli al pomeriggio e la sera. Zero termico e quota neve in rialzo.



Lunedì 12 aprile

Cielo coperto con rovesci estesi a tratti forti nel pomeriggio. Dalla sera neve con zero termico e temperature in calo ma verso la cessazione dei fenomeni e ventoso.

Da martedì 13 le temperature torneranno di 4-6°C sotto le medie di riferimento (1981-2010).

Freddo prolungato fin dopo metà mese, 16-17 aprile».