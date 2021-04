Primo viaggio sulla Milano - Domodossola per il 'Caravaggio' di Trenord FOTO E VIDEO

Viaggio inaugurale oggi per i nuovi treni Etr Caravaggio di Trenord sulla linea Milano – Domodossola.

“Abbiamo in servizio da oggi – chiosa il Direttore di Servizio di Trenord ing. Giorgio Spadi - questi treni Etr 421 ‘Caravaggio’ sulla Milano – Domodossola, quattro treni saranno inseriti tra oggi e mercoledì sulla tratta. Gradualmente nel corso dell’anno completeremo il servizio”.

“Sono treni di nuova concezione, sono formati da quattro carrozze a due piani che offrono quattrocentoquarantacinque posti a sedere e ottocento posti complessivi, dotati di tutti i comfort che oggi si aspettano i viaggiatori”

Il treno infatti è fornito di una quarantina di telecamere interne, monitor per le informazioni ai viaggiatori, prese di corrente e prese usb, un'area WiFi e la raccolta differenziata dei rifuti.

Particolare attenzione è stata messa nei servizi per i viaggiatori a limitata mobilità, infatti sono presenti spazi dedicati alle sedie a rotelle e il personale di bordo è pronto a supportare le esigenze dei passeggeri che abbiano bisogno.

Per garantire la sicurezza, oltre alle telecamere, il treno è strutturato come un lungo corridoio dove non ci sono più porte di separazione tra un vagone e l’altro rendendo visibile tutto il vagone, entrambi i piani, facilitando il lavoro del capotreno.

Oltre agli spazi appositi per le biciclette, un'area è stata destinata alle famiglie dove sono presenti due tavoli dove i bambini possono stare con comodità, anche il bagno è fornito di un fasciatoio e un sedile speciale per i bimbi più piccoli.

Nel corso della settimana entreranno in servizio quattro Caravaggio e col tempo andranno a sostituire tutto il materiale rotabile più vecchio.