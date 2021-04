Montani (Lega) al Ministro dei Trasporti: “Inserire l'asse del Sempione tra le opere strategiche nazionali nel Recovery Plan”

“Mi associo all’appello che il presidente della Provincia del Vco Arturo Lincio, unendosi alla proposta fatta dal numero uno della Camera di commercio di quadrante Fabio Ravanelli, ha rivolto in queste ore al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere che l'asse del Sempione venga inserita tra le opere strategiche nazionali nel Recovery Plan. Il Sempione unisce interessi italo-elvetici, valutato che entrambi i paesi utilizzano il corridoio alpino per trasportare merci nel nord dell'Europa e nella Mitteleuropa. L’asse logistica riveste, dunque, grande importanza per l'economia del Piemonte e, in particolare, del Vco. Al ministro Enrico Giovannini chiedo pertanto di collaborare per ottenere un risultato, l'inserimento del Sempione appunto nelle opere del Recovery, che porterebbe enormi vantaggi a tutti, dando prospettiva e futuro al nostro Paese”.