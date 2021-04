Gioco d'azzardo, respinte le pregiudiziali delle opposizioni, e intanto il centro destra si spacca

Si ferma sulle questioni pregiudiziali la seconda giornata di discussione in Consiglio Regionale del Piemonte della proposta di legge per il contrasto al gioco patologico, firmata da Claudio Leone (Lega).

Dopo aver depositato altri emendamenti e subemendamenti - che in totale toccano quota 60mila - le opposizioni hanno sollevato diverse problematiche in base alle quali è stato chiesto lo stop al dibattito: dalla necessità del confronto con i Comuni al presunto contrasto del ddl con i principi costituzionali di uguaglianza, tutela della salute e concorrenza, nonché con molteplici punti dello statuto regionale. Le pregiudiziali sono state tutte respinte al termine della seduta.

Il Consiglio tornerà a riunirsi la prossima settimana, mentre nella mattinata di oggi si svolgerà la Conferenza dei Capigruppo. Nel frattempo un parere sul provvedimento è stato chiesto al Consiglio delle autonomie locali, anche se non sarà vincolante.

La giornata di ieri ha fatto registrare una spaccatura della maggioranza: dopo la posizione espressa ieri da Forza Italia, che ha proposto solo una proroga della scadenza contenuta nella legge attualmente in vigore, è arrivato oggi il monito di Fratelli d’Italia. Il coordinatore piemontese Fabrizio Comba ha chiesto alla Lega di bloccare l’iter per l’approvazione della norma: "Si riporti il provvedimento in commissione, ci sono aspetti che vanno approfonditi e condivisi all’interno della maggioranza".

Per i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil è però necessario "restituire dignità alle lavoratrici e ai lavoratori" del settore. "Condividiamo i principi sanciti dalla legge in vigore, ma è necessaria una presa in carico da parte del legislatore e della politica delle ricadute occupazionali e la responsabilità di individuare soluzioni".