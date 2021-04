Svizzeri al voto per adottare nuove misure contro il terrorismo

Svizzeri al voto il 13 giugno per la legge sul terrorismo. Una legge federale che già fa discutere perché per i contrari porterebbe a "detenzioni arbitrarie". Con l'estensione della definizione di terrorismo, anche dei politici, dei giornalisti e dei minori potrebbero essere qualificati come tali, ritiene il comitato che ha lanciato il referendum.

"La legge fornisce una definizione molto vaga dei potenziali terroristi e delle attività terroristiche", dicono i critici. Che aggiungono che la legge non traccia una linea chiara tra ciò che è punibile e ciò che non lo è, ma parla solo di quello che "potrebbe esserlo". Questo apre la porta a decisioni arbitrarie.

Il Parlamento ha però approvato a fine settembre delle misure contro la minaccia terroristica e la criminalità organizzata. Le persone che sostengono organizzazioni criminali o terroristiche potranno essere punite con una pena carceraria di 10 anni al massimo.

Alle critiche ha risposto il governo elvetico secondo cui ‘’la polizia, in caso di indizi concreti, dovrebbe poter intervenire tempestivamente con misure preventive per impedire un reato grave di stampo terroristico. Nella Confederazione la minaccia del terrorismo è elevata dal 2015 e solo lo scorso anno sono state perpetrate due aggressioni a possibile sfondo terroristico’’. Il governo dice che con la nuova legge "s'intende colmare una lacuna", poiché se vi è una minaccia terroristica concreta ma non è ancora stato commesso alcun reato, la polizia ha di norma le mani legate.