Malesco, approvato il progetto per il disalveo del rio Secco

La giunta comunale, riunitasi nei giorni scorsi, ha deliberato di approvare il progetto dell’intervento di disalveo Rio Secco redatto dall’ ing. Falciola Franco con studio a Domodossola.

"L’intervento si rende necessario", si legge nella delibera “ai fini di garantire il regolare deflusso delle acque a garanzia della privata e pubblica incolumità” e che “per l’esecuzione di detto intervento dovrà essere acquisita apposita autorizzazione al disalveo da richiedersi alla Regione Piemonte”.

La giunta ha quindi dato mandato “al sindaco di richiedere alla Regione Piemonte la concessione demaniale per l’asportazione del materiale derivante dal suddetto disalveo, dando atto che il materiale litoide asportato sarà utilizzato nell’ambito di lavori di utilità pubblica ed in particolare per realizzazione e completamento della Circonvallazione di Malesco”.