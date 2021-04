Le farmacie aiuteranno i cittadini nella fase di preadesione per prenotare i vaccini

Le farmacie del Piemonte scendono in campo per aiutare i cittadini in difficoltà, in particolare quelli appartenenti alle fasce più deboli, nella fase di preadesione al vaccino. In pratica il farmacista seguirà il paziente nella registrazione sul sito ilpiemontetivaccina.it: inserirà lui il codice fiscale dell’assistito, le 20 cifre della tessera Sanitaria (che non coincidono con il codice a barre), la categoria a cui il cittadino appartiene (indicate dal menù a tendina) e il telefono dell’utente, in modo che questo possa essere contattato dalla propria ASL per la definizione dell’appuntamento vero e proprio. Lo ha comunicato oggi Federfarma dopo l'incontro odierno con il Dirmei.