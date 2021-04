Antrona batte cassa ad Enel: vuole 580 mila euro di Imu

Un braccio di ferro che ruota attorno alla bella cifra di 580 mila euro. Una somma di denaro che non è poco per un Comune piccolo come Antrona Schieranco. Motivo del contendere è l’Imu che Enel Produzione non ha pagato per gli anni 2014-2015. Somma non entrata nelle casse comunali. Si tratterebbe del valore delle rendite degli impianti idroelettrici che Enel ha nel territorio comunale.

Per averla, l’amministrazione di Antrona s’era rivolta alla Commissione Tributaria provinciale di Verbania. Che però aveva accolto il ricorso di Enel che sostiene di non dover versare quella somma. Ma Antrona non demorde perché ritiene quella somma dovuta. E così ha deciso di fare ricorso alla Commissione tributaria regionale impugnando la sentenza di primo grado