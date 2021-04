Perde il controllo del mezzo e va a sbattere contro le barriere del ponte, poi l'auto finisce in fiamme

Incidente poco prima delle 21 lungo la provinciale di Craveggia, all'altezza del ponte sul Melezzo a Prestinone. Un'auto, dopo aver sbandato, è finita contro le barriere del ponte ed ha preso fuoco. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Maria Maggiore che hanno spento il rogo: l'auto è andata completamente distrutta. La strada è rimasta chiusa al transito per alcuni minuti, il tempo necessario per ripulire l'asse viario e rimuovere quel che restava del veicolo. Le indagini dell'accaduto sono al vaglio dei Carabinieri. Gli occupanti del mezzo, due giovani vigezzini, sono riusciti ad uscire dall'abitacolo appena in tempo prima di essere avvolti dalle fiamme: sono stati poi trasportati al San Biagio di Domodossola con l'ambulanza di Valle per le cure del caso ma pare non abbiano riportato ferite o gravi traumi.