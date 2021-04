La ristorazione ossolana piange lo chef Franco Fornara

Lutto nel mondo della ristorazione ossolana, nella notte è mancato Franco Fornara, stimato e apprezzato chef ossolano. Franco è stato vinto da un male incirabile che se l'è portato via in pochissimo tempo.

Ha dedicato praticamente tutta la sua vita ai fornelli. Prima imparando il mestiere in giro per il mondo sulle grandi navi da crociera, poi dal 1985 aveva preso in gestione il Centro Sociale di via Romita. Un'istituzione per i domesi e non solo. Centinaia le persone che ogni giorno hanno pranzato al Centro Sociale di fronte all'ospedale. Lavoratori, studenti, professionisti, parenti di degenti in ospedale, senza contare le decine e decine di associazioni locali che sceglievano il ristorante gestito da Franco e dalla famiglia per i loro pranzi sociali. Senza contare i matrimoni, i battesimi, le comunioni, le cresime e le cene dei coscritti.

Franco lascia la moglie Silvana e i figli Cristian (Kita) e Rossano.