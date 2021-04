Notte di paura in via Monte Grappa: porte danneggiate e il sottotetto di un palazzo dato alle fiamme

Notte di spavento in un condominio di Domodossola dove un domese, pare già noto alle forze dell’ordine, ha seminato paura e danni.

E’ successo nella notte tra giovedì e venerdì, nei condomini ‘Sirio’ e ‘Vega’ di via Monte Grappa 33.

Erano da poco passate le 4 quando gli inquilini dei palazzi sono stati svegliati da forti rumori e fumo. Andava a fuoco il sottotetto dei uno dei due palazzi: il fumo aveva invaso già la parte alta del condominio. A dare fuoco a quanto c’era nel ripostiglio del sottotetto sarebbe stato un uomo, poi fermato da carabinieri e polizia: accorsi sul posto lo hanno trovato in un magazzino dove si era nascosto.

I vigili del fuoco di Domodossola hanno prontamente spento le fiamme ma i danni al sottotetto sono notevoli. E solo la struttura in cemento ha evitato che il tetto andasse totalmente distrutto.

Altri danni sono stati causarti ai due condomini. L’inquilino che abita nell’appartamento più in alto afferma di aver visto dallo spioncino della porta l’uomo che teneva in mano un piccone e di aver aperto l’uscio per evitare pericoli. Ha dato l’allarme restando nel suo appartamento che tra l’altro era già circondato dal fumo: tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto operare con le maschere.

Nei due palazzi alcune porte sono state sfondate e danneggiate (tra cui quella dell’ascensore), forse con l'uso del piccone che aveva in mano; sembrerebbe che l’uomo abbia anche cercato di rubare un’auto nei garage sotterranei.

Tutti elementi in mano alle forze dell'ordine che hanno fermato l'uomo anche se al momento nessuna comunicazione è arrivata ai giornali; in tribunale, in giornata, per il sospettato dovrebbe tenersi l’udienza per la convalida dell’arresto.