Villadossola mette un fiore nelle vie che ricordano la lotta di Liberazione

‘’Non potendo celebrare il 25 Aprile come avremmo voluto, ci siamo adoperati per ricordare quelle persone che tanto hanno dato per la Libertà di noi tutti, cercando di dare a loro un volto. Strade di Liberazione è un progetto dell'A.N.P.I. regionale, che chiedeva di deporre un fiore su ogni lapide o via che ricordasse il sacrificio di questi uomini e donne....noi vi abbiamo aderito e abbiamo deciso di dare anche un volto a queste persone, da affiancare alla via o alla lapide che li ricordava. Grazie al contributo di diverse persone in qualche modo legate a loro, speriamo di aver fatto un buon lavoro di "ricordo". Così scriveva due giorni fa il presidente dell’Anpi di Villadossola, Daniele Fortin.

Per ricordare l'iniziativa che si è concretizzata anche con un video pubblicato sulla pagina facebook della sezione Anpi, che ritrae villadossolesi in posa sotto le targhe delle vie cittadine, dove sono stati messi dei fuori a ricordo della lotta di Liberazione e delle persone che hanno dedicato la vita alla Libertà.

Una bella iniziativa completata dalla cerimonia ristretta al parco della rimembranza di via San Bartolomeo domenica mattina.