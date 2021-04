Al via domenica a Santa Maria Maggiore le vaccinazioni per le persone dai 60 ai 69 anni

Nella giornata di domenica 2 maggio presso il punto vaccinale di Via Marconi a Santa Maria Maggiore inizierà la somministrazione vaccinale per le persone dai 60 ai 69 anni. A gestire le operazioni saranno i dottori Claudia Filippinetti e Maurizio Barbero, come sempre coadiuvati dal servizio infermieristico dell'ASL del Verbano-Cusio-Ossola.

Dai sindaci della Valle Vigezzo arriva l'invito - a tutti coloro che non avessero ancora provveduto - ad effettuare l'adesione sulla piattaforma regionale (www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/), se necessario anche con l'aiuto degli uffici comunali, che sono a disposizione della cittadinanza.