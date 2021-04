Realizzata nella sede di Eliossola la nuova piazzola per gli elicotteri del 118

Il consiglio comunale di Domodossola, all'unanimità, ha dato il parere favorevole ad una nuova piazzola adiacente la sede dell'Eliossola per l'atteraggio dei mezzi di soccorso del 118. Nella piazzola saranno possibili anche atterraggi notturni. Il comune ha una convenzione con Eliossola dal 2002.

"Nel corso degli anni – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola – c'è stata un'evoluzione delle dimensioni dei mezzi per cui si è resa necessaria una nuova piazzola".

Durante la discussione dell'ordine del giorno il consigliere del gruppo indipendente Claudio Rapetti Lombardo ha lamentato il fatto che la giunta, che in questo caso l'ha fatto, non sempre porta in commissione i progetti da realizzare. “C’è un intervento di oltre tre milioni per la via Rosmini - ha detto i consigliere - e sull’intervento, sia pur bello, di piazza Matteotti, non avete portato nulla in commissione urbanistica. Non si tratta di una questione legale, ma di democrazia, un passaggio su questi interventi sarebbe stato auspicabile”.

Il sindaco ha risposto che sulla convezione il passaggio in commissione era obbligatorio. Per la capogruppo della maggioranza Gabriella Giacomello il progetto di via Rosmini era stato presentato pubblicamente al teatro Galletti e quindi non era necessario un altro passaggio.