Arrivano i primi fiocchi: segnali positivi per l’avvio della stagione sulla neve

L’inverno bussa alle porte e Macugnaga lo accoglie con una delicata spolverata di neve. Questa mattina il paese si è svegliato sotto una soffice pennellata di bianco: pochi centimetri, è vero, ma sufficienti a infondere ottimismo tra gli operatori turistici, i commercianti e tutti coloro che attendono l’avvio della stagione sciistica. Nelle scorse ore i primi fiocchi sono scesi fino a quote più basse, trasformando il paesaggio e regalando un assaggio d’inverno.

In previsione dell’apertura delle piste, sono stati avviati anche gli impianti di innevamento artificiale, pronti a sfruttare l’abbassamento delle temperature atteso nei prossimi giorni.

Le altre località imbiancate

La perturbazione ha portato neve anche in alta quota:

Devero e alta Valle Formazza si presentano imbiancate;

a Riale è già iniziata la stagione dello sci nordico, grazie alla neve conservata con la tecnica dello snow farm;

fiocchi bianchi anche in Valle Vigezzo, in particolare alla Piana, dove si è registrata una prima imbiancata notturna destinata però a sciogliersi rapidamente intorno agli 800 metri.

Prospettive per la stagione invernale

La breve nevicata rappresenta un segnale incoraggiante per le località sciistiche del VCO. Le temperature, secondo le previsioni, continueranno a diminuire nei prossimi giorni, creando le condizioni ideali per attivare i cannoni sparaneve e preparare al meglio le piste. L’inizio della prossima settimana potrebbe portare una nuova perturbazione, con la possibilità di ulteriori fiocchi fino a quote collinari, rafforzando lo scenario favorevole all’avvio della stagione invernale.