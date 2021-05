Riapre questo fine settimana l’ufficio turistico di Domodossola

A partire da questo fine settimana verrà riaperto l'ufficio turistico di Domodossola chiuso a causa del Covid. Ancora per qualche tempo la gestione sarà della Itur, società con sede centrale a Mondovì, poi ci sarà un bando per l'affidamento del servizio.

L’ufficio turistico IAT di Piazza Matteotti, nella zona Movicentro, avrà entro l’estate una nuova gestione; il comune intende avvalersi di un'impresa specializzata in servizi turistici. L'amministrazione ha deliberato di avviare le procedure per affidamento del servizio tramite gara aperta.

Con il nuovo anno, l'ufficio turistico avrà a disposizione oltre ai locali al Movicentro anche spazi più ampi all'interno di locali della stazione per i quali sono previsti dei lavori di riqualificazione.

Il contratto con la società che si aggiudicherà la gestione avrà durata di tre anni con facoltà di esercitare opzione per ulteriori 36 mesi.

« È un passo importante che ci permetterà di fornire una gamma più ampia di servizi ai visitatori, agli operatori turistici e commerciali e ai cittadini – spiega l'assessore al turismo Angelo Tandurella - .Con una prospettiva di più lunga durata ci sarà un incentivo maggiore agli investimenti da parte di chi si aggiudicherà la gestione del servizio».

L'impresa supporterà il Comune per la promozione del territorio, delle iniziative turistiche e culturali organizzate anche dai musei civici, e per la vendita di libri e gadget e prevendita biglietti dei civici musei e di manifestazioni/eventi organizzati dal Comune.

Ci sarà la possibilità di gestire prenotazioni di servizi turistici locali, vendita di biglietti per conto terzi, formazione anche in collaborazione con operatori privati e pubblici di pacchetti turistici di itinerari di visita, escursioni in ambito locale, educational tour, - attività di bookshop e merchandising con riconoscimento al Comune di percentuali di vendita, - gestione di eventuali servizi di noleggio di biciclette.

L' importo massimo che l'amministrazione intende destinare per la gestione è di 32.300 euro annui.