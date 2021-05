A seguito delle analisi periodiche che Asl esegue agli acquedotti sono stati riscontrati dei parametri fuori dai limiti di legge in un campione d’acqua prelevato alla fontana del cimitero di Prata, frazione di Vogogna.

Per questo motivo il sindaco di Vogogna, Marco Stefanetta, con un’ordinanza emessa il 30 aprile, ha deciso di chiudere la fontana in questione e di imporre la bollitura dell’acqua potabile per uso domestico in tutta la frazione di Prata sino alla revoca dell’ordinanza.