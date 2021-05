Pochi tifosi interisti festeggiano lo scudetto in centro a Domo

Niente festa in piazza sotto al Municipio, niente estintori aperti, niente cortei fino in stazione. Non sono più le feste scudetto degli anni '90 a Domodossola, quando Milan, Juve o Inter vincevano lo scudetto e nel centro domese si riversavano decine e decine di tifosi che inneggiavano alla propria squadra campione d'Italia.

Oggi comunque diverse auto hanno girato per le vie del centro cittadino suonando i clacson e sventolando sciarpe e bandiere per festeggiare lo scudetto conquistato dai nero azzurri di mister Antonio Conte.