Pronto il programma di Musica in Quota 2021

Torna anche nel 2021 la rassegna Musica in Quota. Dodici gli appuntamenti tra il 20 giugno e il 5 settembre, che come ogni anno si terranno nelle località più suggestive sulle alture del Vco.

Si inizia domenica 20 giugno con a Pian d'Aria in Valgrande con Davide Merlino in collaborazione con l’Associazione Cori Piemontesi. Il 4 luglio tappa in Valle Vigezzo, all’Alpe Alpino, con il Duo PassAmontagne. Gli ottoni del Domus Brass Quintett saranno protagonisti del terzo concerto, in programma all’Alpe Aulamia in Valle Antrona domenica 11 luglio. Il 18 luglio protagonisti i Willaos all'Alpe Briasca, mentre il 25 appuntamento in Valle Cannobina con il Quartetto Effe.

Il primo agosto all’Alpe Piazza Grande l'esibizione del Quintetto Denner, mentre l’8 agosto l’Alpe Loccia, in Valstrona, ospiterà l’Accademia Wind Band. Il 14 agosto toccherà ai 20 Strings esibirsi a Salecchio superiore. Giovedì 19 agosto la rassegna raggiungerà la Diga del Vannino con i Luna Quart Street. Domenica 22 all’Alpe Compolo, esibizione di Tiziana Coco & Archimia String Quartet. Lunedì 30 agosto grazie alla collaborazione con Stresa Festival, concerto all'alba al Mottarone, dove alle ore 6.30 si esibirà l’Orchestra Senzaspine. Gran finale domenica 5 settembre sempre nel Parco Nazionale della Val Grande, all’Alpe Pian di Boit ultimo concerto con il Quartetto d’OC.