Avanti nel segno della continuità, con il modello giovani da perseguire per far si che la Juve Domo diventi sempre più la squadra degli ossolani. Il consiglio direttivo della società ha confermato nei ruoli chiave gli attori protagonisti delle ultime stagioni: in panchina rimane Italo Morellini, con Luca Lepiani come direttore sportivo e con Giampiero Zani nel ruolo di direttore generale. Alla presidenza ovviamente l'avvocato Marisa Zariani.