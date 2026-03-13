Dr1, derby al Pala Cipir: in campo Domodossola e Omegna

Derby al Pala Cipir per chiudere la stagione regolare. Alle 19.00 di domani, sabato 14 marzo, in programma Autotrasporti Sacchi Foma - Findomo: Omegna deve vincere per conquistare i play-off, sperando che Novara batta Borgo Ticino. Se così fosse, terzo posto per i rossoverdi che sarebbero invece penalizzati in caso di arrivo a tre al secondo posto: in questo caso alla post-season per la promozione in C accederebbero Novara e Oleggio, perché la classifica avulsa penalizzerebbe Maulini e compagni. “Pensiamo a noi, a vincere e chiudere bene il campionato. Dipendiamo dagli altri: una situazione paradossale, impensabile sette giorni fa”, l'analisi di coach Zaccardini. Domodossola, dal canto suo, punta a migliorare la sua griglia play-out.