Successo in casa per la Findomo contro Novara

Colpo della Findomo. Che se non cambia molto in chiave classifica, regala comunque autostima e fiducia alla squadra ossolana in vista del girone play-out. I granata ieri al Pala Raccagni hanno battuto 58-50 la vice capolista Novara. Risultato sorprendente, anche perché i gaudenziani si giocavano le chance di primo posto in vista dello scontro diretto con Borgo Ticino nell'ultima giornata. Partita solida della Cestistica, con mvp il capitano Maestrone, che ha scritto a referto 15 punti ed è stato una presenza sotto i tabelloni.

“Bravi davvero i ragazzi - le parole di Francesco Petricca - in primis per l'approccio che ci ha consentito di prenderci un buon margine iniziale. Poi una grande capacità di resistere al ritorno di Novara: abbiamo tenuto botta, sofferto ma abbiamo retto e questa è la notizia più importante e confortante in vista del futuro. È una vittoria che ci dà slancio e fiducia”.