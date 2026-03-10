Feriolo 'caterpillar' nella giornata delle doppiette

Nella giornata delle doppiette, il Feriolo mette l’ennesimo timbro sulla vittoria finale. Se c’era qualcuno (non crediamo…) che ancora pensava ad un recupero delle inseguitrici, il Feriolo ha spazzato via ogni pia illusione ma anche il malcapitato Momo. Caduto sotto un 6 a 0 che non lascia speranze di sorta.
Battere una delle favorite con sei gol di scarto è emblematico della superiorità dell’undici di Pissardo. Quindi, capitolo chiuso visti i 14 punti di vantaggio sulla seconda a 6 turni dalla fine.
Dicevamo della giornata delle doppiette. Come quelle di Lipari e Marchionini del Feriolo, di Eliseo del Carpignano (3-2 sull’Esio), di Gessa del Dormelletto (2-0 sull’Agrano), di Poletti del Sizzano (3-1 sull’Omegna). Attaccanti che pesano oro colato per le formazioni vincenti, soprattutto nella lotte play off e play out.
Su otto partite, quattro invece sono finite col cosiddetto ‘cortomuso’: 1-0.
La Virtus Villa (che si era complicata la vita con un’espulsione ad inizio ripresa) batte la Quaronese col gol di Trunfio. Il Bagnella espugna Cannobio con una punizione dell’inossidabile Ciana. Il Romagnano coglie tre punti preziosi con la rete di Pastore che piega il Cameri. Infine il Vogogna torna a vincere battendo la Varzese grazie al gol di Botta. Vogogna che non vinceva da ormai sette turni.