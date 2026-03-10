Il Piedimulera ci prova ma non supera l'ostacolo Union Novara

Serviva la terza vittoria di fila e la terza vittoria è arrivata. Magari propedeutica al prossimo incontro che vedrà la Juventus Domo in casa del Città di Casale ormai lontano 9 punti.

Orlando e Cerutti firmano il successo a Borgo Vercelli, dove i padroni di casa erano passati per primi in vantaggio. Ma i granata non si sono demoralizzati e nella ripresa si sono ripresi partita e punti.

La Dufour Varallo che ha battuto i Lupetti Trino resta lì a un punto e per i granata c’è tutto il tempo per recuperare il secondo posto.

Chi deve recuperare punti per entrare in zona play off è l’Arona, caduto a Quincinetto. Lacuali combattivi ma torinesi difficili da amministrare. Il ko frena la corsa della truppa di Salvigni che però resta a 3 punti dall’Ivrea che ha battuto, a fatica, un Gravellona combattivo. Che il pari lo aveva fatto ma che s’è visto annullare la rete nel finale.

Nessun gol tra Piedimulera e Union Novara. Lo scontro salvezza non porta i tre punti a nessuna delle due formazioni invischiate sul fondo.

Gioca bene e vince meritatamente l’Ornavassese. Doppietta di Modesti e Banchette Colleretto piegato. Meglio i neri che lasciano poche occasioni agli avversari. Tre punti d’oro pe runa classifica non ancora tranquilla.

Risultati: Virtus Vercelli-Juventus Domo 1-2; Piedimulera-Union Novara 0-0; Ornavassese- Banchette Colleretto 2-1; Ivrea-Gravellona 1-0; Quincitava-Arona 1-0; Orizzonti-Casale 1-2; Ceversama – Gattinara 3-4; Dufour Varallo-Lupetti Trino 1-0.