Automobile Club Vco, assegnati i premi del Campionato Sociale 2025

Nei giorni scorsi l'Automobile Club Vco ha assegnato, nel corsi di una cerimonia tenutasi a Domodossola, i premi del Campionato Sociale Ac Vco 2025, che ha visto protagonisti i licenziati sportivi che si sono distinti nel corso dell'anno nelle competizioni automobilistiche sul territorio nazionale e locale.

Nella categoria Rally Moderno tra i primi conduttori, Nicolò Ardizzone conquista il primo posto, aggiudicandosi anche il premio under 25 e il titolo di Primo Conduttore Rally Moderno. Davide Caffoni si classifica secondo, mentre Alessandro Corsini si posiziona terzo. Il premio over 55 va a Pierangelo Tasinato, mentre il premio femminile è assegnato a Samantha Foti, premiata anche con la partecipazione Happy Rally Day 2025. Alberto Stopani si aggiudica il Trofeo Vco.

Tra i secondi conduttori del Rally Moderno, Debora Fancoli ottiene il primo posto, con il riconoscimento anche come Prima Conduttrice Femminile. Diego Esposito si classifica secondo, Leone Natoli terzo. Il premio under 25 va a Mattia Rodighiero, il Trofeo Vco a Roberto Rossi e il premio over 55 è anch'esso assegnato a Roberto Rossi.

Nella categoria Abilità, Giovanni Ausonia "Bomberos" conquista il primo posto, Mirko Pelgantini si classifica secondo e Alan Parianotti terzo. Nel Rally Storico, Alberto Martino si aggiudica il primo posto tra i primi conduttori. Tra i secondi conduttori, Pamela Mirani ottiene il secondo posto con l'attestato di 2ª classe A6 CRZ zona 1, mentre Palitta Masina conquista il secondo posto con la Partecipazione Happy Rally Day 2025. Massimo Torricelli è primo classificato secondo conduttore Rally Storico. Infine, nella Regolarità, Roberto Viganò si aggiudica il primo posto tra i secondi conduttori, Cristina Silvia il secondo posto e Renzo Poloniato è primo classificato secondo conduttore.

Nella competizione Crz si sono distinti numerosi piloti: Mauro Rossi conquista il primo posto nella classe A7 CRZ zona 1, Giada Bonzani e Michele Ottinetti si aggiudicano rispettivamente il primo posto nella classe Rally5/R1 CRZ zona 1, Alessio Piraglia è primo nella classe RASH CRZ zona 1, Diego Tadina trionfa nella classe Rally4/R2 CRZ zona 1. Fabio Zanetta ottiene il primo posto nella classe RS 1.6 Plus CRZ zona 1, mentre Valentino Santapaga e Marco Frassetti si classificano secondi nella classe R3 CRZ zona 1. Filippo Siro è premiato con la Partecipazione Happy Rally Day 2025.

Un riconoscimento speciale è stato assegnato ad Alessandro Cadei, premiato "ad un esempio di impegno e sportività". La Partecipazione Happy Rally Day 2025 è stata attribuita a: Erminio Barbieri, Fabio Amodei, Cristian Borghini, Lorenzo Azzoni, Mattia Rizzardi, Massimiliano Rolando, Pietro Cotta, Claudio Bacchella, Alessandro Merlo, Michele Mapi, Giampaolo Borgialli, Giovanni Barozza, Giulia Casellato, Maurizio Cerutti, Annunziato Palamara e Alessandro Lana, sindaco di Piedimulera.

"Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri piloti nella stagione 2025 - dichiara il presidente dell'Automobile Club Vco Giuseppe Zagami -. Questi successi testimoniano ancora una volta la vivacità e la competitività del motorsport nel Verbano Cusio Ossola. La cerimonia di premiazione è stata non solo un momento per celebrare i traguardi sportivi, ma anche un'occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità che caratterizza il nostro ambiente automobilistico. Siamo fieri di ogni singolo premiato e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa stagione indimenticabile”.